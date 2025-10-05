Нижегородцы забрали 29 животных из нижегородского приюта в сентябре

В их числе — 7 собак и 22 кошки.
«Пожелаем хвостикам удачи в новых домах», — говорится в сообщении.
Ранее ИА «Время Н» писало, что фонд «Сострадание НН» не может принимать новых животных из-за долга в 700 тысяч рублей.
