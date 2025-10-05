Ричмонд
Нижегородцы забрали 29 животных из нижегородского приюта в сентябре

Нижегородцы забрали 29 животных из нижегородского приюта в сентябре, сообщает фонд «Сострадание НН» в соцсетях.

Источник: Время

В их числе — 7 собак и 22 кошки.

«Пожелаем хвостикам удачи в новых домах», — говорится в сообщении.

Ранее ИА «Время Н» писало, что фонд «Сострадание НН» не может принимать новых животных из-за долга в 700 тысяч рублей.