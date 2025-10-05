В 2026 году в Белоруссии пройдут Дни Омской области

На позапрошлой неделе Омскую область посетила делегация Республики Беларусь. По итогам этого визита власти региона достигли с ней договоренности, что в следующем году в Белоруссии пройдут дни Омской области.
Делегацию возглавлял председатель Минского облисполкома Алексей Кушнаренко. Центральным событием визита стало подведение итогов первого года реализации Плана мероприятий на 2024−2026 годы между Омской областью и Белоруссией. Документ охватывает 11 направлений взаимодействия — от промышленности и АПК до науки, культуры и туризма. За последний год стороны обеспечили для исполнения плана постоянную координацию, пишут «Коммерческие вести».
Особое внимание в общении между нынешней делегацией и облправительством уделяли темам торговли, промышленности и аграрного сектора. Рассмотрели и реализацию «дорожной карты» сотрудничеству в химической и нефтехимической сфере.
Губернатор Виталий Хоценко отметил, что взаимодействие с Республикой имеет стратегический характер:
«Наше сотрудничество строится на доверии, взаимной поддержке и искреннем уважении. За прошедший год мы обозначили ключевые направления взаимодействия, наметили масштабные проекты, обновили нормативную базу. Наше партнерство не ограничивается экономикой — в этом году важным событием стал масштабный крестный ход, охвативший около 90 городов России и Беларуси и подтвердивший духовное единство наших народов».
По итогу заседания стороны заключили Соглашение о международных и внешнеэкономических связях между Калачинским районом Омской области и Червенским районом Минской области.
Днем позже после переговоров, 24 сентября, гости и хозяева торжественно открыли вторую очередь мультибрендового центра в 2 000 кв.м на базе холдинга «ВелКом» и современного выставочного павильона на площадке базы «Агрокомплект». Об этом «КП Омск» уже сообщала в новости о том, что холдинг сшил самую большую в России кепку.
По итогам визита делегации в итоге были достигнуты договоренности в 2026 году провести в Белоруссии Дни Омской области.