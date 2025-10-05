В Крымске Краснодарского края построят пешеходный мост через реку Адагум

Объект протяженностью чуть более 50 м соединит улицы Коммунистическую и Космонавтов. Также специалисты построят тротуары и лестничный сход, а для маломобильных жителей там предусмотрен пандус. Еще в планах смонтировать систему освещения и современный водоотвод. Сейчас мастера уже укрепили подпорную стену, а теперь занимаются обустройствов подходящей к мосту пешеходной дорожки.