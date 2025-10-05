Ричмонд
В Крымске Краснодарского края построят пешеходный мост через реку Адагум

Объект протяженностью чуть более 50 м соединит улицы Коммунистическую и Космонавтов.

Пешеходный мост через реку Адагум в городе Крымске возведут в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в департаменте строительства Краснодарского края.

Объект протяженностью чуть более 50 м соединит улицы Коммунистическую и Космонавтов. Также специалисты построят тротуары и лестничный сход, а для маломобильных жителей там предусмотрен пандус. Еще в планах смонтировать систему освещения и современный водоотвод. Сейчас мастера уже укрепили подпорную стену, а теперь занимаются обустройствов подходящей к мосту пешеходной дорожки.

«Улучшение качества жизни жителей достигается не только за счет возведения крупных образовательных и спортивных комплексов. Мы целенаправленно развиваем локальную инфраструктуру, отвечающую реальным потребностям людей. Именно таким объектом является пешеходный мост в Крымске. Активно ведем работы, чтобы местные жители могли как можно скорее воспользоваться», — отметил исполняющий обязанности руководителя департамента строительства Краснодарского края Игорь Федосов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.