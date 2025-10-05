Владимир Никитин — рекордсмен Казанского полумарафона

После церемонии награждения Никитин в общении с журналистами поделился эмоциями о прошедшей дистанции и моментами из личной жизни.
— Какие впечатления после финиша и установленного рекорда на Казанском полумарафоне?
— Эмоции сейчас конечно у меня зашкаливают, это сложно объяснить, нужно прочувствовать самому. Сюда ехал только с одной мыслью — выбежать всю дистанцию, много готовился. Потратил, наверное, более 200 тысяч рублей на эту подготовку. И все это благодаря финансовой поддержке моих партнеров, без них не было бы такого результата. Спасибо лучшему организатору всей серии забегов в лице Вадима Янгирова из Казани. Он сделал сегодняшний день самым счастливым для меня. На финише меня ожидал неожиданный сюрприз — приехала моя супруга, было особенно приятно.
— Были ли уверены в своей победе?
— В какой-то момент уверенности не было, потому что все-таки сезон был у меня длинный. Это мой 15-й старт в этом году. Такого еще не было никогда в моей спортивной карьере. Максимум было 7 стартов. На сегодняшний день это самый удачный сезон, но все еще впереди. Я не собираюсь заканчивать с профессиональным спортом и продолжу дальше вас удивлять.
— Какие цели у Вас на ближайшее время?
— Впереди отдых, хочется больше времени провести с семьей. Я приезжаю домой со сборов или соревнований максимум на 3−4 дня и опять уезжаю. Многие думают, наверное, это легко. Это неппосто все время находиться вдали от семьи, не видеть и не воспитывать собственного ребенка. Я больше скажу, я даже дочку с роддома не забирал и ни один день рождения ее еще не справлял вместе. А дочке уже 3 года. Вот такая вот жизнь профессионального спортсмена, — заключил 32-летний легкоатлет.
Владимир Никитин является многократным чемпионом и рекордсменом России в беге на средние и длинные дистанции.
Также национальный рекорд Казахстана на этих соревнованиях установил Нурсултан Кенешбеков. Он преодолел 21,1 км за 1 час и 1 минуту и занял второе место.
Победительницей среди женщин на дистанции полумарафонской дистанции стала Луиза Лега (1 час 12 минут) из Санкт-Петербурга.
В Казанском национальном полумарафоне приняли участие свыше 10 тысяч человек.