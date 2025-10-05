Владимир Никитин — рекордсмен Казанского полумарафона

— Впереди отдых, хочется больше времени провести с семьей. Я приезжаю домой со сборов или соревнований максимум на 3−4 дня и опять уезжаю. Многие думают, наверное, это легко. Это неппосто все время находиться вдали от семьи, не видеть и не воспитывать собственного ребенка. Я больше скажу, я даже дочку с роддома не забирал и ни один день рождения ее еще не справлял вместе. А дочке уже 3 года. Вот такая вот жизнь профессионального спортсмена, — заключил 32-летний легкоатлет.