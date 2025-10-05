Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Атлет из Оренбургской области стал чемпионом состязаний по метанию ножа

Степан Фризен, в частности, оказался лучшим на дистанции 3 метра среди юношей в возрасте 10−11 лет.

Степан Фризен из Оренбургской области завоевал золотую медаль на первенстве России по спортивному метанию ножа, организованном по госпрограмме «Спорт России». Об этом сообщили в администрации Красногвардейского района.

Уточним, что состязания прошли в Хабаровске 24−27 сентября. В общей сложности участие в них приняли более 300 спортсменов из 55 регионов России.

Степан из Красногвардейского района Оренбургской области стал лучшим в броске ножа на дистанции 3 метра среди юношей в возрасте 10−11 лет. Он также установил свой личный рекорд. Вместе со Степаном Красногвардейский район на первенстве представляла Светлана Дубовик. Она заняла четвертое место среди девушек в возрасте 16−17 лет.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.