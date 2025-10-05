Атлет из Оренбургской области стал чемпионом состязаний по метанию ножа

Степан из Красногвардейского района Оренбургской области стал лучшим в броске ножа на дистанции 3 метра среди юношей в возрасте 10−11 лет. Он также установил свой личный рекорд. Вместе со Степаном Красногвардейский район на первенстве представляла Светлана Дубовик. Она заняла четвертое место среди девушек в возрасте 16−17 лет.