Атлет из Оренбургской области стал чемпионом состязаний по метанию ножа

Степан Фризен из Оренбургской области завоевал золотую медаль на первенстве России по спортивному метанию ножа, организованном по госпрограмме «Спорт России». Об этом сообщили в администрации Красногвардейского района.
Уточним, что состязания прошли в Хабаровске 24−27 сентября. В общей сложности участие в них приняли более 300 спортсменов из 55 регионов России.
Степан из Красногвардейского района Оренбургской области стал лучшим в броске ножа на дистанции 3 метра среди юношей в возрасте 10−11 лет. Он также установил свой личный рекорд. Вместе со Степаном Красногвардейский район на первенстве представляла Светлана Дубовик. Она заняла четвертое место среди девушек в возрасте 16−17 лет.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.