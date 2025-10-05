В Москве появятся пять новых спортивных объектов

Пять участков общей площадью более 18 га выделили в Москве для возведения спортивных объектов, сообщил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Создание в столице социальных объектов соответствует целям и задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«Например, в Хорошево-Мневниках более шести гектаров земли предоставлено для строительства центра подготовки сборных команд России по футболу. На участке площадью 1,16 гектара в Москворечье-Сабурове планируется возвести спорткомплекс для учеников будущего образовательного центра. Он включит площадки для футбола, волейбола, тенниса, беговую дорожку, зоны для занятий воркаутом и яму для прыжков в длину», — рассказала министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.
Спортобъекты построят в ходе реализации масштабных инвестиционных проектов. В современных условиях будут тренироваться как профессиональные атлеты, так и любители. Кроме того, это позволит создать дополнительные рабочие места и будет способствовать развитию районов столицы.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.