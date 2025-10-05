Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве появятся пять новых спортивных объектов

Участки для строительства выделили в ходе реализации масштабных инвестиционных проектов.

Пять участков общей площадью более 18 га выделили в Москве для возведения спортивных объектов, сообщил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Создание в столице социальных объектов соответствует целям и задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Например, в Хорошево-Мневниках более шести гектаров земли предоставлено для строительства центра подготовки сборных команд России по футболу. На участке площадью 1,16 гектара в Москворечье-Сабурове планируется возвести спорткомплекс для учеников будущего образовательного центра. Он включит площадки для футбола, волейбола, тенниса, беговую дорожку, зоны для занятий воркаутом и яму для прыжков в длину», — рассказала министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Спортобъекты построят в ходе реализации масштабных инвестиционных проектов. В современных условиях будут тренироваться как профессиональные атлеты, так и любители. Кроме того, это позволит создать дополнительные рабочие места и будет способствовать развитию районов столицы.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.