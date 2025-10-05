В Москве появятся пять новых спортивных объектов

«Например, в Хорошево-Мневниках более шести гектаров земли предоставлено для строительства центра подготовки сборных команд России по футболу. На участке площадью 1,16 гектара в Москворечье-Сабурове планируется возвести спорткомплекс для учеников будущего образовательного центра. Он включит площадки для футбола, волейбола, тенниса, беговую дорожку, зоны для занятий воркаутом и яму для прыжков в длину», — рассказала министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.