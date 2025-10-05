Ричмонд
В Казани намерены внедрить систему биометрии для собак

В случае успешного испытания технология значительно упростит и ускорит процесс учета поголовья собак в городе.

Источник: Комсомольская правда

Казань вошла в число регионов, где планируется тестирование инновационной системы биометрической идентификации собак от АО «Гознак». Пилотный проект также охватит Ленинградскую, Смоленскую области и Пермский край. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

По словам чиновника, до конца текущего года планируется провести тестирование системы в столице Татарстана. После успешного пилотного проекта город рассмотрит два варианта развития: взять систему в лизинг или разработать собственную аналогичную программу, сообщает «Бизнес Онлайн».

Система Goznak.pet использует уникальную особенность строения морды собак — более 200 точек, расположение которых индивидуально для каждого животного, подобно отпечаткам пальцев у человека. Биометрические данные вносятся в систему двумя способами: при регистрации владельцем или при отлове животного. Дополнительно разработано специальное приложение, позволяющее фотографировать собак на улице и сверять полученные снимки с базой данных.

Искандер Гиниятуллин подчеркнул, что ведется активное обсуждение условий тестового использования системы в Казани. В случае успешного внедрения технология значительно упростит и ускорит процесс учета поголовья собак в городе. При отсутствии договоренности с разработчиком городские власти рассматривают возможность создания собственной аналогичной программы при поддержке Министерства цифрового развития.