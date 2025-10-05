В Казани намерены внедрить систему биометрии для собак

Система Goznak.pet использует уникальную особенность строения морды собак — более 200 точек, расположение которых индивидуально для каждого животного, подобно отпечаткам пальцев у человека. Биометрические данные вносятся в систему двумя способами: при регистрации владельцем или при отлове животного. Дополнительно разработано специальное приложение, позволяющее фотографировать собак на улице и сверять полученные снимки с базой данных.