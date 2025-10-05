Ричмонд
Облачно, преимущественно без осадков. Какой будет погода в Беларуси 6 октября

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков будет 6 октября в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Источник: БЕЛТА

Ночью и утром 6 октября местами по стране ожидается туман. Ветер прогнозируют юго-западный, южный слабый до умеренного.

Температура воздуха ночью составит от плюс 2 до плюс 8 градусов, днем — до 11−16 градусов выше нуля.