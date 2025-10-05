Облачно, преимущественно без осадков. Какой будет погода в Беларуси 6 октября

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков будет 6 октября в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.