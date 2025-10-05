Ричмонд
В Псковской области отремонтируют 7 учреждений культуры

В том числе на 2026−2027 годы запланирована модернизация Опочецкой и Пушкиногорской центральных районных библиотек.

Ремонт семи учреждений культуры Псковской области предусмотрено начать в 2026 году при поддержке национального проекта «Семья». Об этом сообщила заместитель губернатора региона Ольга Тимофеева.

В частности, на 2026−2027 годы запланирована модернизация Опочецкой и Пушкиногорской центральных районных библиотек. А к 2028-му обновят здания Родовского сельского дома культуры в Палкинском муниципальном округе, красногородского Дома культуры и детской школы искусств в Порхове. Там заменят кровлю и инженерные сети, приведут в порядок фасад и внутренние помещения.

«На каждом объекте планируется выполнить комплексный капитальный ремонт по разработанным проектным офисом Министерства культуры Псковской области дизайн-проектам. В результате выполнения работ все учреждения культуры будут модернизированы в соответствии с современными требованиями», — отметила Тимофеева.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.