В поселке Ясная Поляна на Ставрополье появится новый парк

«Я уверен, что это обновленное пространство станет любимым местом отдыха для жителей Ясной Поляны. Мы обустроим удобные пешеходные дорожки, установим современное освещение и озеленим территорию. Малые архитектурные формы, лавочки и урны сделают парк полноценным местом для проведения досуга. А в перспективе планируем, что данный парк станет украшением перед Домом культуры, строительство которого так ждут жители поселка», — подчеркнул глава Предгорного округа Николай Бондаренко.