В поселке Ясная Поляна на Ставрополье появится новый парк

Проект вошел в число победителей всероссийского голосования за объекты для благоустройства.

Парк, расположенный по улице Спортивной в поселке Ясная Поляна Предгорного муниципального округа, благоустроят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в правительстве региона Ставропольского края.

«Я уверен, что это обновленное пространство станет любимым местом отдыха для жителей Ясной Поляны. Мы обустроим удобные пешеходные дорожки, установим современное освещение и озеленим территорию. Малые архитектурные формы, лавочки и урны сделают парк полноценным местом для проведения досуга. А в перспективе планируем, что данный парк станет украшением перед Домом культуры, строительство которого так ждут жители поселка», — подчеркнул глава Предгорного округа Николай Бондаренко.

Напомним, что этот проект вошел в число победителей всероссийского голосования за объекты для благоустройства. Парк для преображения выбрали более 27 тысяч человек. К работам специалисты приступят в 2026 году.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.