Более 700 человек поучаствовали в Дне ходьбы в Омске

В Омске в природном парке «Птичья гавань» прошел уже традиционный спортивный праздник — День ходьбы. В нем участвовали более 700 человек.
На старт здесь вышли и профессиональные спортсмены, и семьи с детьми, и студенты с пенсионерами, сообщила пресс-служба областного минспорта.
Перед началом всех поприветствовал вице-губернатор Иван Колесник.
«Сегодня мы проводим наше традиционное мероприятие, которое омичи очень любят. Это день, когда можно прогуляться в живописном парке с большой хорошей компанией, пообщаться, подышать свежим воздухом, получить заряд бодрости на выходные. И, конечно, такое мероприятие — это еще один шаг в популяризации занятий физической культурой и спортом», — отметил он.
Традиционно для участников и зрителей организовали разные виды активности: проба своих сил в комплексе нормативов ГТО, интерактивная площадка от «Движения Первых», баскетбол от областного женского баскетбольного клуба «Нефтяник-Титан», мастер-класс по скандинавской ходьбе, конкурсы и игры от ФОКов. Организаторы также провели серию розыгрышей призов.
Ранее мы писали, что волейбольная «Омичка» победила «Енисей» в первом своем матче нового чемпионата России.