Более 700 человек поучаствовали в Дне ходьбы в Омске

«Сегодня мы проводим наше традиционное мероприятие, которое омичи очень любят. Это день, когда можно прогуляться в живописном парке с большой хорошей компанией, пообщаться, подышать свежим воздухом, получить заряд бодрости на выходные. И, конечно, такое мероприятие — это еще один шаг в популяризации занятий физической культурой и спортом», — отметил он.