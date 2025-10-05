Ричмонд
Более 700 человек поучаствовали в Дне ходьбы в Омске

Событие традиционно состоялось в природном парке «Птичья гавань».

Источник: Комсомольская правда

В Омске в природном парке «Птичья гавань» прошел уже традиционный спортивный праздник — День ходьбы. В нем участвовали более 700 человек.

На старт здесь вышли и профессиональные спортсмены, и семьи с детьми, и студенты с пенсионерами, сообщила пресс-служба областного минспорта.

Перед началом всех поприветствовал вице-губернатор Иван Колесник.

«Сегодня мы проводим наше традиционное мероприятие, которое омичи очень любят. Это день, когда можно прогуляться в живописном парке с большой хорошей компанией, пообщаться, подышать свежим воздухом, получить заряд бодрости на выходные. И, конечно, такое мероприятие — это еще один шаг в популяризации занятий физической культурой и спортом», — отметил он.

Традиционно для участников и зрителей организовали разные виды активности: проба своих сил в комплексе нормативов ГТО, интерактивная площадка от «Движения Первых», баскетбол от областного женского баскетбольного клуба «Нефтяник-Титан», мастер-класс по скандинавской ходьбе, конкурсы и игры от ФОКов. Организаторы также провели серию розыгрышей призов.

