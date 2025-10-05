Ричмонд
В Новосибирске создали авиастроительный кластер «Профессионалитета»

Планируется, что к 2028 году обучение там будут проходить более 1300 студентов.

Авиастроительный кластер среднего профессионального образования создали по федеральному проекту «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети» на базе Новосибирского авиастроительного лицея имени Г. А. Ванага. Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства области.

«Будущие специалисты получат уникальную возможность учиться в условиях современной образовательной среды. Уже в ближайшие годы количество студентов, проходящих обучение в кластере, вырастет с 600 человек в 2026 году до 1375 в 2028-м. Это мощный шаг вперед для всей отрасли авиастроения и значительный вклад в будущее молодых профессионалов Новосибири», — подчеркнула заместитель губернатора Новосибирской области Валентина Дудникова.

Кластер создали при участии Новосибирского авиазавода им. В. П. Чкалова, а также авиационного технического колледжа имени Б. С. Галущака, технического колледжа им. А. И. Покрышкина и машиностроительного колледжа. Там будут готовить по восьми направлениям, среди которых монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, сварщик, контролер качества в машиностроении, мастер слесарных работ, оператор-наладчик металлообрабатывающих станков и другие.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.