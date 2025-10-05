В Новосибирске создали авиастроительный кластер «Профессионалитета»

Кластер создали при участии Новосибирского авиазавода им. В. П. Чкалова, а также авиационного технического колледжа имени Б. С. Галущака, технического колледжа им. А. И. Покрышкина и машиностроительного колледжа. Там будут готовить по восьми направлениям, среди которых монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, сварщик, контролер качества в машиностроении, мастер слесарных работ, оператор-наладчик металлообрабатывающих станков и другие.