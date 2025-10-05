МЧС предупреждает о плохой погоде в Иркутской области

Иркутская область готовится к неблагоприятным погодным условиям, которые могут создать опасность для жителей региона. По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), в ближайшие дни ожидаются сильные порывы ветра, обильные осадки и гололед.
— 6 октября местами в центральных, южных, верхнеленских районах, в горах Восточного Саяна ожидаются порывы сильного северо-западного ветра 15−20 м/с, местами очень сильный ветер до 25 м/с, — рассказывают спасатели.
На озере Байкал порывы могут достигать 30−35 м/с. Кроме того, ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и снега, метели и налипание мокрого снега. В условиях гололёда и снежного наката на дорогах возможны затруднения в передвижении.
В Иркутске также ожидается облачная погода с умеренными осадками в виде мокрого снега и снега. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 8−13 м/с, возможны порывы до 15−20 м/с. Температура ночью опустится до 0…-2C, а днем поднимется до +1…+3C.