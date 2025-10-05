МЧС предупреждает о плохой погоде в Иркутской области

В Иркутске также ожидается облачная погода с умеренными осадками в виде мокрого снега и снега. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 8−13 м/с, возможны порывы до 15−20 м/с. Температура ночью опустится до 0…-2C, а днем поднимется до +1…+3C.