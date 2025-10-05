В Уфе спасателям пришлось вскрыть дверь, чтобы помочь бабушке с диабетом

В Уфе спасатели эвакуировали 76-летнюю женщину с сахарным диабетом из собственной квартиры. Тревогу забили, когда пенсионерка перестала открывать дверь, заблокированную изнутри.
Оперативная группа прибыла по вызову и вскрыла входную дверь. Внутри квартиры была обнаружена хозяйка, которой требовалась неотложная медицинская помощь. Пострадавшую передали врачам для госпитализации и лечения.
