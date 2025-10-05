Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе спасателям пришлось вскрыть дверь, чтобы помочь бабушке с диабетом

Пожилой женщине из Уфы потребовалась срочная помощь спасателей.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе спасатели эвакуировали 76-летнюю женщину с сахарным диабетом из собственной квартиры. Тревогу забили, когда пенсионерка перестала открывать дверь, заблокированную изнутри.

Оперативная группа прибыла по вызову и вскрыла входную дверь. Внутри квартиры была обнаружена хозяйка, которой требовалась неотложная медицинская помощь. Пострадавшую передали врачам для госпитализации и лечения.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.