В московском вузе разработали двигатель для тяжелых беспилотников

Мощный гибридный двигатель для беспилотников грузоподъемностью более 500 кг разработали в Московском авиационном институте (МАИ). Разработку создали в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в вузе.
«Перспективная гибридная силовая установка позволит беспилотникам осуществлять доставку тяжелых грузов в труднодоступные районы, проводить масштабные аварийно-спасательные операции, вести непрерывный мониторинг, а также эффективно решать ряд задач в агросекторе. В будущем такая установка может быть применена для аэротакси», — рассказал заместитель начальника лаборатории № 2 «Гибридные и электрические силовые установки» Передовой инженерной школы МАИ Дмитрий Холобцев.
Гибридная установка представляет собой тепловую машину, вырабатывающую электроэнергию с помощью генератора. Она питает электрические двигатели, которые вращают воздушные винты, создавая тягу. При необходимости используется энергия аккумуляторов — например, при взлете или маневрах.
Отмечается, что на следующий год запланировано изготовление демонстрационной модели и ее испытание. А завершить проект намерены к декабрю 2026-го.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.