Ученый сказал, почему на участке Лукашенко нет арбузов в 2025 году

Генеральный директор Научно-практического центра по картофелеводству и плодоовощеводству Национальной академии наук Беларуси Вадим Маханько сказал в эфире телеканала СТВ, почему на участке президента страны Александра Лукашенко нет арбузов в 2025 году.
«Арбузы — в этом году, к сожалению, по погодным условиям арбузов нет», — сказал Маханько.
Еще Вадим Маханько рассказал о том, что на участке президента «серьезно подошли к выращиванию винограда».
«Построена специальная теплица, где выращивается виноград. Поэтому я иногда уже называю виноград нашей традиционной белорусской ягодой», — заметил специалист.
Само собой, на участке Лукашенко растет картофель. В 2025 году это ранний сорт «Першацвет», среднеранний сорт «Бриз» и среднеспелый сорт «Гарантия». Картофель первых двух названных сортов Лукашенко вручил главам стран ШОС на саммите организации в Китае.
