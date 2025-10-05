Ученый сказал, почему на участке Лукашенко нет арбузов в 2025 году

Само собой, на участке Лукашенко растет картофель. В 2025 году это ранний сорт «Першацвет», среднеранний сорт «Бриз» и среднеспелый сорт «Гарантия». Картофель первых двух названных сортов Лукашенко вручил главам стран ШОС на саммите организации в Китае.