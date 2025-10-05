Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученый сказал, почему на участке Лукашенко нет арбузов в 2025 году

Глава НПЦ сказал, почему на участке Лукашенко нет арбузов в 2025.

Источник: Комсомольская правда

Генеральный директор Научно-практического центра по картофелеводству и плодоовощеводству Национальной академии наук Беларуси Вадим Маханько сказал в эфире телеканала СТВ, почему на участке президента страны Александра Лукашенко нет арбузов в 2025 году.

«Арбузы — в этом году, к сожалению, по погодным условиям арбузов нет», — сказал Маханько.

Еще Вадим Маханько рассказал о том, что на участке президента «серьезно подошли к выращиванию винограда».

«Построена специальная теплица, где выращивается виноград. Поэтому я иногда уже называю виноград нашей традиционной белорусской ягодой», — заметил специалист.

Само собой, на участке Лукашенко растет картофель. В 2025 году это ранний сорт «Першацвет», среднеранний сорт «Бриз» и среднеспелый сорт «Гарантия». Картофель первых двух названных сортов Лукашенко вручил главам стран ШОС на саммите организации в Китае.

Ранее мы писали, что ученые назвали лучшие сорта белорусской картошки для пюре, жарки и хранения.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше