Жители Земли в октябре смогут наблюдать суперлуние

«В течение октября Луна будет менять свое удаление от Земли: 7 октября нас ожидает суперлуние, Луна будет находиться на наименьшем расстоянии от Земли — менее 360 тыс. км. Это почти на 14% меньше, чем в период минилуния, а блеск луны по сравнению с минилунием будет выше почти на 30%. 8 октября Луна будет удалена до 360 тыс. км от центра Земли, а 23 октября — на расстояние 406 445 км», — рассказал он, отметив, что среднее расстояние Луны от Земли составляет 384 400 км. Санакоев подчеркнул, что также 13 октября Луна окажется рядом с Юпитером, а утром 19 октября уральцы увидят необычный рассвет — Луна окажется западнее самой яркой планеты неба — Венеры.