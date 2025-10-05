Роскомнадзор напомнил о правилах регистрации в перечне блогеров

Правила регистрации в перечне РКН, включая необходимость подтверждать владение каналом через специально предоставляемые соцсетями сервисы, предписываются постановлением правительства РФ от 28.12.2024 № 1963, отметили в ведомстве.
Регистрация начинается на портале «Госуслуги» с подачи заявления и получения владельцем канала уникального номера. Далее владелец канала (для подтверждения, что вносит канал как свой) должен в интерфейсе соцсети направить номер, полученный на портале.
Номер направляется через специально предоставляемую соцсетью программу для автоматической сверки Роскомнадзором номера и данных владельца канала (в Telegram это делает запускаемый владельцем канала бот). Он подтверждает, что запущен именно владельцем канала.
Для этого данный бот должен обладать необходимыми правами, которые определяет уже только сама соцсеть. Одновременно с этим бот проставляет и маркировку А+.
С начала октября Роскомнадзор ввел обязательную процедуру подтверждения владения Telegram-каналами через специального бота.