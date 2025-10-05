Молодежь Ростовской области прошла обучение в летних школах «Тавриды»

Свыше 90 человек из Ростовской области стали участниками летних образовательных программ арт-кластера «Таврида». Обучение было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
С июня по сентябрь жители Ростовской области посещали лектории и мастерские, участвовали в проектных сессиях, творческих занятиях и чемпионатах. У них была возможность получить грантовую поддержку Росмолодежи, а также пройти стажировки в ведущих креативных компаниях с потенциальным трудоустройством в дальнейшем.
«Арт-кластер “Таврида” стал важной площадкой для поддержки творческой молодежи, позволяя не только расширить профессиональные горизонты, но и реализовать собственные проекты. Участники отмечают, что получили бесценный опыт, который поможет им в будущем развитии», — сказал председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Олег Отроков.
Программы летних школ были посвящены выдающимся культурным деятелям и памятным датам. Среди них — юбилеи Петра Чайковского, Леонида Шварцмана и перекрестные Годы культуры России и Китая. В число направлений обучения вошли музыка, театр, живопись, литература, медиа и многое другое.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.