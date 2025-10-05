Предпринимателям в Тюменской области рассказали про цифровизацию бизнеса

Во время конференции руководитель регионального центра «Мой бизнес» Мария Покалюхина рассказала, какие меры поддержки помогут желающим выйти на торговые онлайн-площадки и найти новые каналы продаж. Также участники мероприятия узнали о готовых инструментах цифровизации и стратегиях снижения рисков. Помимо этого, им привели реальные примеры внедрения технологий в бизнес.