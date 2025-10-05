Ричмонд
Предпринимателям в Тюменской области рассказали про цифровизацию бизнеса

Также с ними поделились информацией о доступных мерах поддержки и стратегиях снижения рисков.

Конференция «Умный бизнес», организованная в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», прошла 1 октября в Тюмени. Ее участники обсудили особенности цифровизации предпринимательской деятельности, сообщили в фонде «Инвестиционное агентство Тюменской области».

Во время конференции руководитель регионального центра «Мой бизнес» Мария Покалюхина рассказала, какие меры поддержки помогут желающим выйти на торговые онлайн-площадки и найти новые каналы продаж. Также участники мероприятия узнали о готовых инструментах цифровизации и стратегиях снижения рисков. Помимо этого, им привели реальные примеры внедрения технологий в бизнес.

«Главный вывод встречи: цифровизация перестала быть трендом — это обязательное условие роста бизнеса», — отметили в фонде.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.