Мединский рассказал о новой редакции учебника по истории

Единый учебник по истории для 10−11-х классов был введен в школах с 1 сентября 2023 года, новые учебники по истории для 5−7 классов появились в школах с 1 сентября 2025 года. Вся линейка учебников с 5 по 11 класс начнет действовать с 1 сентября 2026 года.