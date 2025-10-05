Ричмонд
Постояльцы пансионата из села Каширского посетили музей в Воронеже

В учреждении проживают престарелые граждане и инвалиды.

Участники клуба любителей истории, состоящего из постояльцев пансионата для престарелых граждан и инвалидов «Каширский», посетили с экскурсией Воронежский областной краеведческий музей. Поездка была организована в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве социальной защиты региона.

Работники музея радушно встретили гостей и провели их по всем залам экспозиции. Любители истории познакомились с памятниками материальной культуры, орудиями труда, оружием, бытовыми и ритуальными предметами, старинными книгами и произведениями искусства.

Отметим, что в паЧлены клуба с энтузиазмом восприняли инициативу посетить и другие музеи Воронежской области в рамках проекта «Активное долголетие».

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.