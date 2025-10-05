Ученые из Петербурга создали новый прибор для распознавания оттенков цветов

Специалисты из Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) разработали прибор, который способен фиксировать оттенки цветов при производстве различных изделий. Исследовательская работа проводилась при поддержке программы «Приоритет 2030» нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в учебном заведении.
Ученые поставили перед собой цель создать прибор с расширенным функционалом и простой настройкой, который будет как можно точнее считывать цвета на производстве. При этом разработчики планируют сделать оборудование доступнее по цене, чем другие коммерческие аналоги.
«Приборы и датчики такого рода используются в пищевой и текстильной промышленности, в полиграфии и медицине. Сейчас разработка применяется в лабораторных и практических работах по специальности “Мехатроника и робототехника (по отраслям)”. Студенты разбирают архитектуру и схемотехнику датчиков цвета, настраивают сетевой обмен между прибором и программируемым логическим контроллером, пишут программы, задающие пороги распознавания и команды сортировки», — прокомментировал разработчик проекта, заведующий лабораторией автоматических систем факультета среднего профессионального образования ГУАП Дмитрий Куликов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.