В Санкт-Петербурге завершили благоустройство Волжского переулка

Торжественное открытие Волжского переулка, обновленного при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», прошло в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, сообщили в городском комитете по благоустройству.
Обновленное пространство соединило Василеостровский рынок и торговый центр «Андреевский двор». На пешеходной улице смонтировали качели, скамейки для отдыха, урны и защитные столбики. Дополнительно там были размещены велопарковки и различные элементы декора.
«Бывший промышленный проезд превратился в современное пешеходное пространство. Созданная пешеходная улица образовала удобную рекреационную зону между этими объектами, сформировав комфортную среду для отдыха и прогулок», — отметили в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.