Путин поблагодарил модератора «Валдая» за подготовку мероприятия

Путин поблагодарил Лукьянова за интеллигентное ведение дискуссии на «Валдае».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил модератора пленарной сессии заседания дискуссионного клуба «Валдай» Федора Лукьянова за интеллигентное ведение дискуссии и общую подготовку мероприятия.

Президент в четверг выступил на пленарной сессии 22-го ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Видеокадры диалога Путина и Лукьянова за кулисами после мероприятия показали в воскресенье в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». По мнению Лукьянова, дискуссия прошла замечательно.

«Надеюсь, что не скучно?» — спросил его президент.

Лукьянов подтвердил, что разговор был нескучным, прозвучало много нового.

«Спасибо и за то, что вы делаете в рамках всего мероприятия, ну и за сегодняшнее: и за ведение такое интеллигентное, и за общую подготовку», — поблагодарил Путин модератора.