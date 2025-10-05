Путин поблагодарил модератора «Валдая» за подготовку мероприятия

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил модератора пленарной сессии заседания дискуссионного клуба «Валдай» Федора Лукьянова за интеллигентное ведение дискуссии и общую подготовку мероприятия.
Президент в четверг выступил на пленарной сессии 22-го ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.
Видеокадры диалога Путина и Лукьянова за кулисами после мероприятия показали в воскресенье в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». По мнению Лукьянова, дискуссия прошла замечательно.
«Надеюсь, что не скучно?» — спросил его президент.
Лукьянов подтвердил, что разговор был нескучным, прозвучало много нового.
«Спасибо и за то, что вы делаете в рамках всего мероприятия, ну и за сегодняшнее: и за ведение такое интеллигентное, и за общую подготовку», — поблагодарил Путин модератора.