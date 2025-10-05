Ричмонд
В Перми прошел конкурс профмастерства студенческих отрядов ПФО «Труд крут»

Участие в нем приняли более 400 представителей молодежи.

Конкурс профессионального мастерства студенческих отрядов Приволжского федерального округа (ПФО) «Труд крут», организованный в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», прошел 26−28 сентября в Перми, сообщили в агентстве по делам молодежи Прикамья.

Участниками конкурса стали более 400 человек. Они проверили свои силы в более чем 25 компетенциях.

Соревнования прошли по семи направлениям. Среди них — строительное, педагогическое, туристическое, медицинское, сельскохозяйственное и производственное. Еще одно направление было предназначено для молодежи, работающей проводниками в поездах. А для участников в возрасте 14−17 лет была открыта специальная номинация.

«По итогам окружного конкурса будет сформирована команда для участия во всероссийском конкурсе, на котором отряды ПФО традиционно показывают одни из лучших результатов в стране», — отметил заместитель руководителя (комиссар) окружного штаба студенческих отрядов ПФО Сархан Гришин.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.