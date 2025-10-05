Почти 40 компаний Смоленской области получили помощь в продвижении услуг

Поддержку в продвижении товаров и услуг на рынке с начала 2025 года получили почти 40 компаний Смоленской области. Помощь была оказана в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Всего в Воронежской области зарегистрировано около 80 тысяч индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Начать свое дело помогает программа «Первый старт». Ее участники могут получить грант до 500 тысяч рублей на реализацию своей бизнес-идеи.
Для предпринимателей региона, помимо поддержки в продвижении на рынке, доступны льготные налоговые ставки, продлеваются «налоговые каникулы», предоставляются льготные микрозаймы и поручительства. Также на базе регионального центра «Мой бизнес» регулярно проводятся консультации, различные семинары, мастер-классы, тренинги.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.