Почти 40 компаний Смоленской области получили помощь в продвижении услуг

Поддержку в продвижении товаров и услуг на рынке с начала 2025 года получили почти 40 компаний Смоленской области. Помощь была оказана в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в пресс-службе правительства региона.