Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадырову присвоили звание «Герой Чечни»

Рамзану Кадырову присвоено звание «Героя Чеченской Республики».

ГРОЗНЫЙ, 5 окт — РИА Новости. Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоено звание «Героя Чеченской Республики», передает корреспондент РИА Новости.

Награду Кадырову передал председатель правительства Чечни Магомед Даудов на открытии нового правительственного комплекса в Грозном.

«За выдающиеся заслуги перед государством, беззаветное служение народу, личное мужество, многолетнюю самоотверженную государственную и общественную деятельность, направленную на процветание и повышение социально-экономического потенциала Чеченской Республики, присваивается высшее звание “Героя Чеченской Республики” с вручением медали “Золотая Звезда” Кадырову Рамзану Ахматовичу, главе Чеченской Республики», — объявил ведущий.