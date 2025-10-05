Кадырову присвоили звание «Герой Чечни»

«За выдающиеся заслуги перед государством, беззаветное служение народу, личное мужество, многолетнюю самоотверженную государственную и общественную деятельность, направленную на процветание и повышение социально-экономического потенциала Чеченской Республики, присваивается высшее звание “Героя Чеченской Республики” с вручением медали “Золотая Звезда” Кадырову Рамзану Ахматовичу, главе Чеченской Республики», — объявил ведущий.