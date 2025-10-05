Звезда «Папиных дочек» объяснил свое появление в реестре алиментщиков

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Актер Михаил Казаков, сыгравший роль Полежайкина в сериале «Папины дочки», в разговоре с РИА Новости объяснил, что оказался в реестре злостных неплательщиков алиментов после обращений бывшей супруги.
Ранее РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов сообщало, что актер 8 сентября был внесен в реестр неплательщиков алиментов, его задолженность составляет 224 тысячи рублей. Вместе с тем, общая сумма задолженности Казакова по семи исполнительным производствам превышает 2,3 миллиона рублей, из которых по «кредитным платежам (кроме ипотеки)» уже почти составляет 1,8 миллиона рублей.
По словам Казакова, он появился в реестре из-за алиментов, на которые подала его бывшая супруга на их общего сына и на ее дочь, над которой актер признал отцовство, будучи в браке.
«На алименты она (бывшая супруга — ред.) подала еще года 3−4 назад, а потом мне пришлось приходить в суд и доказывать, что сын все это время проживает со мной, а не с ней», — сказал Казаков.
Он также рассказал, что его дочь, над которой он признал отцовство, не проживает ни с ним, ни со своей матерью.
Казаков добавил, что он предлагал бывшей супруге забрать исполнительные листы о взыскании с него алиментов, потому что их общий ребенок всегда проживал с ним, и, в свою очередь, не подавать иск к жене о взыскании с нее алиментов на сына.