Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В татарстанском городе Заинске провели ярмарку вакансий для пожилых людей

В число участников мероприятия вошли три крупных работодателя.

Специализированная ярмарка вакансий для граждан старшего поколения была организована в городе Заинске в соответствии с целями нацпроекта «Кадры», сообщили в совете Заинского муниципального района Республики Татарстан.

В число участников мероприятия вошли три крупных работодателя района: кондитерская фабрика «Заинский крекер», Заинская государственная районная электростанция и предприятие «Заинский сахар». Они представили более 30 вакансий различного профиля. Среди предложений были как рабочие специальности, так и инженерно-технические должности.

Посетители ярмарки вакансий могли детально обсудить условия труда, социальные гарантии и перспективы карьерного роста с представителями компаний. По итогам мероприятия пять соискателей проявили заинтересованность в представленных вакансиях.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.