В Илекском районе Оренбуржья провели акцию «Семейные походы выходного дня»

Региональная акция «Семейные походы выходного дня» прошла 27 сентября в Илекском районе Оренбургской области в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в администрации муниципалитета.
Акция направлена на укрепление семейных связей, популяризацию активного отдыха и здорового образа жизни. Для участников был организован поход. Во время него жители Илекского района играли игры, решали загадки и викторины о природе и истории Оренбуржья. На месте отдыха дети и их родители попробовали свои силы в спортивной программе. Они, в частности, прыгали в длину, упражнялись со скакалкой, делали наклоны, выполняли гимнастические элементы и метали дротики.
После игр всех ждало чаепитие с пирожками. В конце праздника активным участникам вручили благодарственные письма.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.