В Илекском районе Оренбуржья провели акцию «Семейные походы выходного дня»

Акция направлена на укрепление семейных связей, популяризацию активного отдыха и здорового образа жизни. Для участников был организован поход. Во время него жители Илекского района играли игры, решали загадки и викторины о природе и истории Оренбуржья. На месте отдыха дети и их родители попробовали свои силы в спортивной программе. Они, в частности, прыгали в длину, упражнялись со скакалкой, делали наклоны, выполняли гимнастические элементы и метали дротики.