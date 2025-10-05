Пожилые жители Астрахани приняли участие в забеге «Кросс нации»

Всероссийский день бега «Кросс нации» прошел на Центральном стадионе города Астрахани. В число участников мероприятия вошли активисты «серебряного» возраста, что отвечает целям и задачам нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве социального развития и труда Астраханской области.
Всего в забеге приняли участие свыше 1,5 тыс. жителей и гостей региона. В самую старшую возрастную категорию участников вошли представители многопрофильного социального центра «Содействие».
На «Кроссе нации» прошли семейные, школьные, студенческие и корпоративные забеги. Организаторы подготовили насыщенную программу, чтобы каждый участник, независимо от возраста и уровня подготовки, мог найти для себя подходящую дистанцию.
«На наших спортсменов все обратили внимание, отметили их активную жизненную позицию, бодрость духа, оптимизм», — поделилась впечатлениями представитель команды центра «Содействие» Клавдия Каширская.
Победители и призеры в каждой возрастной категории были отмечены наградами от Министерства спорта Российской Федерации. Им были вручены кубки, медали и дипломы.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.