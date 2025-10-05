На лeдоколe «Ленин» в Мурманске ввeли систeму элeктронных билeтов

Атомный ледокол «Ленин» — первое в мире судно с ядерной энергетической установкой. Его запустили в 1959 году, и за 30 лет работы он провел во льдах Арктики тысячи судов, пройдя расстояние, равное 30 кругосветным плаваниям. Сейчас ледокол входит в число самых популярных туристических объектов на Кольском Севере. Только с начала этого года его посетили более 60 тысяч человек.