На лeдоколe «Ленин» в Мурманске ввeли систeму элeктронных билeтов

Систему электронных билетов запустили для посетителей атомного ледокола «Ленин» с 1 октября в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Теперь желающие могут попасть на экскурсию без очереди, сообщили в комитете по туризму Мурманской области.
Электронные билеты доступные на сайте «Атомфлот». Важно, что индивидуальные билеты нельзя переоформить, а действительны они будут только при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Отмечается, что для туроператоров и образовательных учреждений доступна покупка групповых билетов блоками по 20 мест.
Атомный ледокол «Ленин» — первое в мире судно с ядерной энергетической установкой. Его запустили в 1959 году, и за 30 лет работы он провел во льдах Арктики тысячи судов, пройдя расстояние, равное 30 кругосветным плаваниям. Сейчас ледокол входит в число самых популярных туристических объектов на Кольском Севере. Только с начала этого года его посетили более 60 тысяч человек.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.