В Татарстане обновили более 4 километров дороги Арбор — Шишинер

Участок трассы Арбор — Шишинер в Балтасинском муниципальном районе Республики Татарстан отремонтировали в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
На проезжей части длиной 4 км специалисты уложили новое асфальтовое покрытие, укрепили откосы кюветов и обочины. Также на объекте построили смонтировали водопропускные трубы, установили барьерные ограждения и нанесли разметку. А еще в ходе работ выполнили переустройство высоковольтных линий электропередач.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.