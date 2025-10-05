Ричмонд
В Ненецком автономном округе появится еще одна модельная библиотека

Ee подключат к ресурсам Национальной электронной библиотеки.

Филиал Ненецкой центральной библиотеки имени А. И. Пичкова в селе Тельвиска модернизируют по модельному стандарту при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в департаменте цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа.

Библиотека размещена в здании социально-культурного центра «Престиж». По проекту специалисты отремонтируют помещение, закупят современное оборудование и новую мебель. Также книжный фонд пополнят изданиями художественной и публицистической литературы для читателей разных возрастов. А еще обеспечат подключение к ресурсам Национальной электронной библиотеки. Все работы планируют начать в 2026 году.

«В нашем округе уже модернизированы три библиотеки: Ненецкая центральная библиотека имени А. И. Пичкова в Нарьян-Маре и сельские филиалы в поселках Красное и Нельмин-Нос. Это не просто качественный ремонт и новые книги. Это центры притяжения семей. Туда хочется прийти, чтобы в уютной обстановке провести время за книгой, поиграть с ребенком в настольные игры или посетить мастер-класс», — рассказала губернатор Ненецкого автономного округа Ирина Гехт.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.