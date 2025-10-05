В Ненецком автономном округе появится еще одна модельная библиотека

«В нашем округе уже модернизированы три библиотеки: Ненецкая центральная библиотека имени А. И. Пичкова в Нарьян-Маре и сельские филиалы в поселках Красное и Нельмин-Нос. Это не просто качественный ремонт и новые книги. Это центры притяжения семей. Туда хочется прийти, чтобы в уютной обстановке провести время за книгой, поиграть с ребенком в настольные игры или посетить мастер-класс», — рассказала губернатор Ненецкого автономного округа Ирина Гехт.