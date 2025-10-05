Заплатим больше. Когда на Кубани начнется отопительный сезон?

«За окном сейчас стандартная осенняя погода. Причем, в отличие от Центральной России, где скоро начнутся заморозки (например, в Москве, Санкт-Петербурге, Рязани и Туле), у нас холода придут постепенно, — комментирует кандидат географических наук Юрий Ткаченко. — После двух дождливых дней тепло снова вернется. С 1 октября температура воздуха днем поднимется сначала до 18 −24 градусов, а потом до 25−26 градусов. По ночам, конечно, будет заметно прохладнее. Такая погода продержится примерно до середины месяца. Правда, такое погодное благолепие подпортит восточный ветер до 12 −17 м/с, местами до 20 м/с. Так что можно считать, что с 4—5 октября в Краснодарском крае начнется “бабье лето” — первое в этом сезоне. Обычно в нашем регионе оно наступает не один раз».