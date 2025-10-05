Заплатим больше. Когда на Кубани начнется отопительный сезон?

В Краснодарском крае резко похолодало. Приближается отопительный сезон, а с ним увеличится оплата за ЖКУ. Напомним, в начале лета тарифы на коммунальные услуги в России выросли, поэтому теперь счета за отопление будут больше. Насколько увеличатся платежи, выяснял «АиФ-Юг».
Впереди бабье лето.
Отопительный сезон в Краснодарском крае начнется тогда, когда пять дней подряд среднесуточная температура воздуха будет держаться на уровне +8°C или меньше. В первую очередь потеплеют батареи в больницах, школах, детских садах и других социальных объектах, а потом уже в жилых домах. В прошлом году тепло дали 15 октября — сначала по заявочному принципу.
«За окном сейчас стандартная осенняя погода. Причем, в отличие от Центральной России, где скоро начнутся заморозки (например, в Москве, Санкт-Петербурге, Рязани и Туле), у нас холода придут постепенно, — комментирует кандидат географических наук Юрий Ткаченко. — После двух дождливых дней тепло снова вернется. С 1 октября температура воздуха днем поднимется сначала до 18 −24 градусов, а потом до 25−26 градусов. По ночам, конечно, будет заметно прохладнее. Такая погода продержится примерно до середины месяца. Правда, такое погодное благолепие подпортит восточный ветер до 12 −17 м/с, местами до 20 м/с. Так что можно считать, что с
Нагрузка на семейный бюджет.
Хоть погода еще побалует жителей Кубани, сэкономить семейный бюджет не получится, потому что платить все равно придется за целый месяц.
«Сейчас за коммунальные услуги плачу почти 6 тысяч рублей в месяц, — рассказывает жительница Краснодара Людмила Овчинникова. — Живем вдвоем с мужем в трехкомнатной квартире в панельном доме. В отопительный сезон квитанции становятся дороже еще на три тысячи. Для нашей семьи сумма немаленькая, с учетом того, что пенсия у меня 18 тысяч рублей, а у мужа — 23 тысячи. На эти деньги нужно закупить продукты и, самое главное, лекарства. Медицинские препараты тоже постоянно дорожают. Например, обезболивающее средство стоит 500 рублей, столько же таблетки от давления. В месяц на лекарства трачу около 3 тысяч рублей. Супруг — инвалид, ему медикаменты выписывают бесплатно».
Пенсионер Иван Ковтун платит зимой за газ около 8 тысячи рублей.
«У нас большой двухэтажный коттедж, поэтому выходит такая сумма, — говорит он. — На кухне электроплита, так что газом пользуемся только в холодное время года. Живем с сыном и его семьей, “коммуналку” оплачивает он. Мы бы с женой со своей пенсии такие расходы не потянули бы, пришлось бы продавать дом и искать жилье меньшей площади».
Деньги на модернизацию.
Напомним, с 1 июля в России провели плановую индексацию тарифов ЖКХ. Предыдущее повышение было в 2024 году. Средний рост тарифов по стране на газ, электроэнергию, горячую и холодную воду, а также услуги канализации составил примерно 11,9%. Как указано в справке департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края, повышение платежей ограничено в среднем по региону на 12,2% с допустимым отклонением еще на 4,8% по муниципалитетам. Рост платежей выше 17% исключен.
Природный газ для населения подорожал в среднем на 10%. Цена на электроэнергию выросла на 12,6%. Эта графа в квитанции зимой обычно тоже растет.
«У нас в доме электрическое отопление, и если в теплое время года сумма в платежке примерно 5−6 тысяч рублей, то зимой она в два раза больше, — говорит жительница краевого центра Ольга Супрун. — Тут еще УК подняла тариф за содержание мест общего пользования. Если раньше платили около 900 рублей, то теперь 1200».
Многие жители края еще до того, как начнут работать батареи, включают в квартирах отопительные электроприборы, тепловые пушки и конвекторы.
«Цель индексации стоимости коммунальных услуг: воды, света, тепла — в первую очередь, модернизация сетей и оборудования, используемых для поставки данных ресурсов, — говорит председатель союза “Краснодарская краевая корпорация жилищного самоуправления” Владимир Колпаков. — Так, во втором квартале 2025 года в Краснодарском крае одобрили выделение 12,3 млрд рублей на модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры. Решение было принято на заседании Правительственной комиссии по региональному развитию, при этом ни федеральный центр, ни субъект федерации не могут полностью обеспечивать указанные нужды хозяйствующих субъектов, которые с названной целью закладывают в свои тарифные дела экономически обоснованный компонент, используемый для ежегодного повышения размера оплаты предоставляемых услуг. Индексация платы за содержание и ремонт многоквартирных домов определяется собственниками помещений на общем собрании, в установленном Жилищным и Гражданским кодексами порядке, но не чаще чем один раз в год».
Тем временем.
На подготовку к отопительному сезону на Кубани направили 10 млрд рублей. По данным пресс-службы региона, половину из этой суммы направили на обновление котельных, закупку оборудования, замену сетей.
По словам губернатора Вениамина Кондратьева, почти все котельные и теплосети готовы к сезону. Уже разработан план на случай аварий.
«Муниципалитетам выделили больше 12 км труб различного диаметра и 7 котлов, также в резерве еще 9 мобильных котельных. От бесперебойного отопления напрямую зависит комфорт людей, поэтому все подготовительные работы должны быть выполнены в срок», — написал в своем официальном телеграм-канале глава региона.