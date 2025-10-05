Ричмонд
Заплатим больше. Когда на Кубани начнется отопительный сезон?

Отопительный сезон в Краснодарском крае начнется тогда, когда пять дней подряд среднесуточная температура воздуха будет держаться на уровне +8°C или меньше.

В Краснодарском крае резко похолодало. Приближается отопительный сезон, а с ним увеличится оплата за ЖКУ. Напомним, в начале лета тарифы на коммунальные услуги в России выросли, поэтому теперь счета за отопление будут больше. Насколько увеличатся платежи, выяснял «АиФ-Юг».

Впереди бабье лето.

Отопительный сезон в Краснодарском крае начнется тогда, когда пять дней подряд среднесуточная температура воздуха будет держаться на уровне +8°C или меньше. В первую очередь потеплеют батареи в больницах, школах, детских садах и других социальных объектах, а потом уже в жилых домах. В прошлом году тепло дали 15 октября — сначала по заявочному принципу.

«За окном сейчас стандартная осенняя погода. Причем, в отличие от Центральной России, где скоро начнутся заморозки (например, в Москве, Санкт-Петербурге, Рязани и Туле), у нас холода придут постепенно, — комментирует кандидат географических наук Юрий Ткаченко. — После двух дождливых дней тепло снова вернется. С 1 октября температура воздуха днем поднимется сначала до 18 −24 градусов, а потом до 25−26 градусов. По ночам, конечно, будет заметно прохладнее. Такая погода продержится примерно до середины месяца. Правда, такое погодное благолепие подпортит восточный ветер до 12 −17 м/с, местами до 20 м/с. Так что можно считать, что с 4—5 октября в Краснодарском крае начнется “бабье лето” — первое в этом сезоне. Обычно в нашем регионе оно наступает не один раз».

Нагрузка на семейный бюджет.

Хоть погода еще побалует жителей Кубани, сэкономить семейный бюджет не получится, потому что платить все равно придется за целый месяц.

«Сейчас за коммунальные услуги плачу почти 6 тысяч рублей в месяц, — рассказывает жительница Краснодара Людмила Овчинникова. — Живем вдвоем с мужем в трехкомнатной квартире в панельном доме. В отопительный сезон квитанции становятся дороже еще на три тысячи. Для нашей семьи сумма немаленькая, с учетом того, что пенсия у меня 18 тысяч рублей, а у мужа — 23 тысячи. На эти деньги нужно закупить продукты и, самое главное, лекарства. Медицинские препараты тоже постоянно дорожают. Например, обезболивающее средство стоит 500 рублей, столько же таблетки от давления. В месяц на лекарства трачу около 3 тысяч рублей. Супруг — инвалид, ему медикаменты выписывают бесплатно».

Пенсионер Иван Ковтун платит зимой за газ около 8 тысячи рублей.

«У нас большой двухэтажный коттедж, поэтому выходит такая сумма, — говорит он. — На кухне электроплита, так что газом пользуемся только в холодное время года. Живем с сыном и его семьей, “коммуналку” оплачивает он. Мы бы с женой со своей пенсии такие расходы не потянули бы, пришлось бы продавать дом и искать жилье меньшей площади».

Деньги на модернизацию.

Напомним, с 1 июля в России провели плановую индексацию тарифов ЖКХ. Предыдущее повышение было в 2024 году. Средний рост тарифов по стране на газ, электроэнергию, горячую и холодную воду, а также услуги канализации составил примерно 11,9%. Как указано в справке департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края, повышение платежей ограничено в среднем по региону на 12,2% с допустимым отклонением еще на 4,8% по муниципалитетам. Рост платежей выше 17% исключен.

Природный газ для населения подорожал в среднем на 10%. Цена на электроэнергию выросла на 12,6%. Эта графа в квитанции зимой обычно тоже растет.

«У нас в доме электрическое отопление, и если в теплое время года сумма в платежке примерно 5−6 тысяч рублей, то зимой она в два раза больше, — говорит жительница краевого центра Ольга Супрун. — Тут еще УК подняла тариф за содержание мест общего пользования. Если раньше платили около 900 рублей, то теперь 1200».

Многие жители края еще до того, как начнут работать батареи, включают в квартирах отопительные электроприборы, тепловые пушки и конвекторы.

«Цель индексации стоимости коммунальных услуг: воды, света, тепла — в первую очередь, модернизация сетей и оборудования, используемых для поставки данных ресурсов, — говорит председатель союза “Краснодарская краевая корпорация жилищного самоуправления” Владимир Колпаков. — Так, во втором квартале 2025 года в Краснодарском крае одобрили выделение 12,3 млрд рублей на модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры. Решение было принято на заседании Правительственной комиссии по региональному развитию, при этом ни федеральный центр, ни субъект федерации не могут полностью обеспечивать указанные нужды хозяйствующих субъектов, которые с названной целью закладывают в свои тарифные дела экономически обоснованный компонент, используемый для ежегодного повышения размера оплаты предоставляемых услуг. Индексация платы за содержание и ремонт многоквартирных домов определяется собственниками помещений на общем собрании, в установленном Жилищным и Гражданским кодексами порядке, но не чаще чем один раз в год».

Тем временем.

На подготовку к отопительному сезону на Кубани направили 10 млрд рублей. По данным пресс-службы региона, половину из этой суммы направили на обновление котельных, закупку оборудования, замену сетей.

По словам губернатора Вениамина Кондратьева, почти все котельные и теплосети готовы к сезону. Уже разработан план на случай аварий.

«Муниципалитетам выделили больше 12 км труб различного диаметра и 7 котлов, также в резерве еще 9 мобильных котельных. От бесперебойного отопления напрямую зависит комфорт людей, поэтому все подготовительные работы должны быть выполнены в срок», — написал в своем официальном телеграм-канале глава региона.