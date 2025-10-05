Ричмонд
Архитектор Литвинов рассказал о своей прическе после комментария Путина

Литвинов признался, что укладка поразившей Путина прически занимает 30 секунд.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Главный архитектор концертного центра «Сириус» Андрей Литвинов, удививший президента России Владимира Путина своей прической, рассказал, что создание такого образа каждое утро занимает у него всего полминуты.

Президент России в пятницу посетил новый концертный центр «Сириус». Путин оценил здание, назвав его «конфеткой», похвалил главного архитектора и отметил его талант.

Глава государства при этом шутливо прокомментировал необычную прическу Литвинова, обратившись к нему со словами: «несмотря на то, что вы такой лохматый, так выглядите, у вас замечательно все получается».

«Тридцать секунд. Я же говорю, это проект, здесь все рассчитано», — ответил Литвинов журналисту «России 1» Павлу Зарубину на вопрос о том, сколько времени утром занимает у него создание такого образа.

Говоря о том, насколько серьезной работы требует эта прическа, архитектор отметил: «Это просто отношение к дизайну, то, как человек передает внутренний мир через собственный образ».

«К этому надо просто серьезно относиться, проектировать, чувствовать, какие-то элементы менять, какое-то выражение через разные инструменты, эксперименты», — добавил Литвинов.

Он отметил, что внимание президента к его образу было неожиданным.

«Да, я просто об этом не думал. Я думал больше о том, чтобы представить объект», — отреагировал Литвинов на реплику о том, что он не ожидал услышать слова про свою прическу.