Зимбабве потребует от Литвы компенсацию за пожарные машины из Беларуси

Зимбабве потребуют от Литвы компенсацию за конфискованные пожарные машины из Беларуси, пишет БелТА.
Так, Литвой были конфискованы 17 пожарных машин из Беларуси, предназначавшиеся Зимбабве. Генпрокурор Зимбабве Виржиния Мабизе подчеркнула, что зимбабвийские власти являются полноправными владельцами партии белорусской спецтехники.
— Считаем, что мы несправедливо пострадали от действий Литвы в качестве третьей стороны, поэтому потребуем компенсации, — сказала представитель Зимбабве.
Пожарные машины следовали в африканскую страну из Беларуси в 2023-м. Технику задержали в Клайпедском морском порту. Власти Литвы хотели продать белорусскую спецтехнику с аукциона и передать вырученные средства Украине.
