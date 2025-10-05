ТПП Молдовы наградила лучших производителей домашнего вина в стране

В республиканский этап конкурса прошли 84 образца вин. Награды присуждались в различных номинациях: вина из винодельческих сортов винограда Vitis Vinifera (виноград культурный) урожая 2024 года; вина из гибридных сортов винограда Vitis Labrusca (виноград Изабелла); вина, выдержанные в дубовой таре (более 6 месяцев), ликерные вина.
Как уточнили в Национальном офисе винограда и вина, в настоящее время в Республике Молдова зарегистрировано более 200 винодельческих предприятий и более 55 тысяч виноградарей. Было отмечено, что молдавские виноградари все чаще демонстрируют высокие результаты, что позволяет им основывать и расширять частные винодельни.
Конкурс «Золотая бочка» проводится с 2002 года с целью выявления лучших производителей отечественного вина, повышения потребительской культуры и обмена передовым опытом в области виноделия. За предыдущие годы конкурса было представлено более десяти тысяч образцов вин, из которых более двухсот стали победителями и в настоящее время представлены на полках магазинов в стране и за рубежом.
Национальный день вина отмечается в 2025 году
Национальный день вина проходит под девизом «Молдавское вино. Удивительно хорошо». В нынешнем году в празднике принимают участие более 100 местных производителей. Свое участие подтвердили 106 винодельческих предприятий, из которых 43 — небольшие местные винодельни.