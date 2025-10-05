ТПП Молдовы наградила лучших производителей домашнего вина в стране

Конкурс «Золотая бочка» проводится с 2002 года с целью выявления лучших производителей отечественного вина, повышения потребительской культуры и обмена передовым опытом в области виноделия. За предыдущие годы конкурса было представлено более десяти тысяч образцов вин, из которых более двухсот стали победителями и в настоящее время представлены на полках магазинов в стране и за рубежом.