В селе Студеном на Оренбуржье открылась точка онлайн-доступа к госуслугам

Точка онлайн-доступа к финансовым и государственным услугам открылась на базе многофункционального центра (МФЦ) в селе Студеном Оренбургской области в соответствии с целями национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в администрации Илекского района.
Создание таких пунктов направлено на повышение финансовой грамотности и доступности цифровых сервисов для жителей. Точка будет особенно востребована среди тех, кому сложно пользоваться смартфоном, или у кого нет компьютера дома.
Теперь все желающие смогут самостоятельно в МФЦ подать заявку на кредит или вклад, оплатить налоги и штрафы, направить обращение в Банк России или Социальный фонд, а также воспользоваться многими другими услугами. Помимо этого, там можно получить консультацию по вопросам финансовой грамотности через портал «Финансовая культура».
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.