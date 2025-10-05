В селе Студеном на Оренбуржье открылась точка онлайн-доступа к госуслугам

Теперь все желающие смогут самостоятельно в МФЦ подать заявку на кредит или вклад, оплатить налоги и штрафы, направить обращение в Банк России или Социальный фонд, а также воспользоваться многими другими услугами. Помимо этого, там можно получить консультацию по вопросам финансовой грамотности через портал «Финансовая культура».