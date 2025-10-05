В Новомалыклинском районе Ульяновской области прошел «Онкопатруль»

«Врачи онкодиспансера и Новомалыклинской районной больницы провели скрининг мужского и женского здоровья на предприятиях района для выявления онкологических заболеваний по семи наиболее распространенным локализациям: кишечнику, предстательной железе, щитовидной железе, молочной железе, шейке матки, коже, легкому. Специалисты осмотрели и обследовали пациентов с использованием различных диагностических методов: УЗИ брюшной полости, молочных желез и щитовидной железы у женщин, теста на простатспецифический антиген у мужчин, анализа на колоректальный рак, компьютерной томографии, что позволило выявить заболевания на ранних стадиях», — отметил главный врач Ульяновского областного клинического онкологического диспансера Виктор Куликов.