В Новомалыклинском районе Ульяновской области прошел «Онкопатруль»

Бригада медиков проекта «Онкопатруль» осмотрела более 200 жителей Новомалыклинского района Ульяновской области, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Мероприятие отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
В течение месяца специалисты проводили комплексное обследование пациентов, направленное на выявление и профилактику возникновения недоброкачественных новообразований. Кроме того, такие мероприятия важны для повышения уровня информированности жителей об онкологических заболеваниях.
«Врачи онкодиспансера и Новомалыклинской районной больницы провели скрининг мужского и женского здоровья на предприятиях района для выявления онкологических заболеваний по семи наиболее распространенным локализациям: кишечнику, предстательной железе, щитовидной железе, молочной железе, шейке матки, коже, легкому. Специалисты осмотрели и обследовали пациентов с использованием различных диагностических методов: УЗИ брюшной полости, молочных желез и щитовидной железы у женщин, теста на простатспецифический антиген у мужчин, анализа на колоректальный рак, компьютерной томографии, что позволило выявить заболевания на ранних стадиях», — отметил главный врач Ульяновского областного клинического онкологического диспансера Виктор Куликов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.