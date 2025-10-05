В Воронеже назвали лучшее предприятие пищевой промышленности региона

«Мы долго, упорно работали, были заняты основным направлением производства, поэтому какое-то время не участвовали в конкурсе, а в этом году вновь решили попробовать себя. Нашей награде предшествовали замечательные результаты на протяжении длительного периода в производственных вопросах. Несмотря на то, что конкурс проводится на основании тех экономических показателей, которых достигло предприятие, за всеми цифрами стоит огромный труд работников всего комбината. Получая награду, я чувствую гордость за свой коллектив», — отметила директор предприятия Марина Старцева.