В Воронеже назвали лучшее предприятие пищевой промышленности региона

Борисоглебский мясоконсервный комбинат стал лучшим предприятием в сфере пищевой промышленности Воронежской области по итогам 2024 года. Компания смогла развить свой потенциал при поддержке нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.
«Мы долго, упорно работали, были заняты основным направлением производства, поэтому какое-то время не участвовали в конкурсе, а в этом году вновь решили попробовать себя. Нашей награде предшествовали замечательные результаты на протяжении длительного периода в производственных вопросах. Несмотря на то, что конкурс проводится на основании тех экономических показателей, которых достигло предприятие, за всеми цифрами стоит огромный труд работников всего комбината. Получая награду, я чувствую гордость за свой коллектив», — отметила директор предприятия Марина Старцева.
Борисоглебский мясоконсервный комбинат был основан в 1877 году. Вся продукция предприятия сертифицирована. На протяжении многих десятилетий компания является официальным поставщиком продукции в Государственный продовольственный резерв, внося свой вклад в формирование стратегических запасов пищевых продуктов для обеспечения продовольственной безопасности страны.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.