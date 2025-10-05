В Ульяновской области организовали образовательную программу «СВОй бизнес»

«Мы получили более 100 заявок от желающих присоединиться к проекту. Для многих ребят — это не просто возможность освоить новые знания, а реальный шаг к построению мирной жизни, открытию собственного дела и финансовой независимости. Второй день мы организовали специально для членов семей наших бойцов», — прокомментировал руководитель регионального центра «Мой бизнес» Руслан Гайнетдинов.