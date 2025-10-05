В Ульяновской области организовали образовательную программу «СВОй бизнес»

Участники СВО и члены их семей в Ульяновской области приняли участие в образовательной программе «СВОй бизнес». Обучение проходило 1−2 октября и было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в правительстве региона.
Интенсив включал в себя изучение актуальных направлений рынка, механизмов государственной поддержки и способов эффективного старта в бизнесе. Участники обучения узнали, как выбрать перспективную бизнес-нишу, как превратить идею в прибыльный бизнес, получили реальные советы от опытных предпринимателей, разобрали типичные ошибки и освоили практические инструменты для достижения успеха в своем деле.
«Мы получили более 100 заявок от желающих присоединиться к проекту. Для многих ребят — это не просто возможность освоить новые знания, а реальный шаг к построению мирной жизни, открытию собственного дела и финансовой независимости. Второй день мы организовали специально для членов семей наших бойцов», — прокомментировал руководитель регионального центра «Мой бизнес» Руслан Гайнетдинов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.