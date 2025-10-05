В чеченском городе Аргуне прошел футбольный фестиваль для школьников

Более 150 школьников стали участниками футбольного фестиваля, прошедшего в городе Аргуне Чеченской Республики. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в городской мэрии.
Турнир проходил в течение двух дней. Помимо соревнований, на мероприятии были организованы мастер-классы от профессиональных футболистов.
Особенностью фестиваля стала инклюзивная программа, в которой приняли участие дети с ограниченными возможностями здоровья. По словам организатора мероприятия Ислама Гапуева, правила игры были адаптированы для детей с особенностями развития. Также были созданы смешанные команды.
Кульминацией турнира стал финальный матч между командами «Луч» из Аргуна и «Сокол» из села Чечен-Аул. Фестиваль завершился торжественной церемонией награждения, где победители получили кубки и спортивный инвентарь.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.