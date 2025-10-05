Звезда итальянской эстрады Пупо даст концерт в Петербурге

Знаменитый итальянский певец Энцо Гинацци, более известный как Пупо, в преддверии своего концерта в Москве пообещал, что выступит в Петербурге до конца года, сообщает ТАСС. В 2026 году артист планирует дать тур по городам России, включая Екатеринбург и Новосибирск.