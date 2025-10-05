В Музее чувашской вышивки открыли экспозицию из Татарстана

Выставка «В гостях у татар» открылась в Музее чувашской вышивки. Экспозицию можно посетить бесплатно с помощью Пушкинской карты, которая с 2025 года реализуется при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии.
«Мы в 26-й раз открываем выставку “В гостях у татар” и очень рады, что в каждом городе к нам в гости идут с удовольствием. Основной мотив выставки — дом. В экспозиции и на экранах вы увидите, как жили и живут татары, как оформляли, украшали свои дома, строили свой быт, какие традиции живы по сей день», — поделилась заместитель генерального директора Елабужского государственного музея-заповедника по учетно-хранительской и экспозиционно-выставочной деятельности Екатерина Кашапова.
Выставка будет работать до 31 января 2026 года. Посетители могут ознакомиться с отреставрированным рукописным списком Корана, предметам археологии периода Волжской Болгарии, увидеть татарские узоры, выполненные тамбурным швом, и многое другое.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.