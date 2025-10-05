В Музее чувашской вышивки открыли экспозицию из Татарстана

«Мы в 26-й раз открываем выставку “В гостях у татар” и очень рады, что в каждом городе к нам в гости идут с удовольствием. Основной мотив выставки — дом. В экспозиции и на экранах вы увидите, как жили и живут татары, как оформляли, украшали свои дома, строили свой быт, какие традиции живы по сей день», — поделилась заместитель генерального директора Елабужского государственного музея-заповедника по учетно-хранительской и экспозиционно-выставочной деятельности Екатерина Кашапова.