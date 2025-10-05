Белорусский специалист сказал, из какого сорта картошки получаются самые вкусные драники и бабка

Генеральный директор Научно-практического центра по картофелеводству и плодоовощеводству Национальной академии наук Беларуси Вадим Маханько сказал в эфире телеканала СТВ, из какого сорта картошки получаются самые вкусные драники и бабка.
По словам специалиста, это сорт «Скарб». Кроме того, именно этот сорт картофеля — рекордсмен по хранению.
«Лучше этого сорта ни один другой не хранится в приспособленных условиях, — сказал Маханько, уточнив, что под таковыми условиями подразумевается тот же обычный погреб. — Там отличные условия и для картофеля, и для овощей других, и для яблок».
Сорт «Скарб», добавил ученый, относится к белорусской селекции. Его запустили в производство еще в 1996 году.
«Но до сих пор он занимает одни из самых больших площадей по республике», — добавил глава НПЦ.
Ранее мы писали, что белорусский эксперт предупредила, на какую опасность указывает окружность талии у женщин больше 80 см, а у мужчин больше 94.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов сказал, каким окажется октябрь 2025 года в Беларуси — то тепло, то холодно.
Еще мы рассказывали, что 45 лет назад погиб в автокатастрофе глава БССР Петр Машеров — навстречу его правительственной «Чайке» выскочил грузовик с картофелем.
Также мы писали, что ответственность для бесправников изменится в Беларуси — умеренная либерализация.