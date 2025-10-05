Сальмонелла и листерии вновь обнаружены в продукции казахстанских птицефабрик

Оба вида бактерий считаются опасными для человека. Так, Salmonella вызывает сальмонеллез — это заболевание особенно опасно для детей, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом, и может вызвать сепсис, то есть заражение крови. Listeria monocytogenes вызывает листериоз — более редкую, но очень тяжелую инфекцию, которая более скрытная, но значительно более опасная для уязвимых групп, к которым относятся беременные, новорожденные и пожилые, причем, смертность при тяжелых формах листериоза может достигать 20−30%.