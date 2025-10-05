Сальмонелла и листерии вновь обнаружены в продукции казахстанских птицефабрик

«В связи с нарушением требований Евразийского экономического союза в продукции предприятий Республики Казахстан: (…) Россельхознадзор изменяет статус предприятий (АО “Алатау-құс” и АО “Усть-Каменогорская птицефабрика” — КазТАГ) в реестре Таможенного союза на “усиленный лабораторный контроль”, — говорится в уведомлении от 1 октября за подписью заместителя руководителя “Россельхознадзора” Константина Савенкова, представленном на сайте российского ведомства.
Согласно документу, в мясе птицы обоих предприятий обнаружены бактерии рода Salmonella и Listeria monocytogenes.
Оба вида бактерий считаются опасными для человека. Так, Salmonella вызывает сальмонеллез — это заболевание особенно опасно для детей, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом, и может вызвать сепсис, то есть заражение крови. Listeria monocytogenes вызывает листериоз — более редкую, но очень тяжелую инфекцию, которая более скрытная, но значительно более опасная для уязвимых групп, к которым относятся беременные, новорожденные и пожилые, причем, смертность при тяжелых формах листериоза может достигать 20−30%.
Отметим, что за последний месяц АО «Алатау-құс» в сводках «Россельхознадзора» в связи с обнаружением опасных бактерий появляется уже не впервые. Так, 13 сентября КазТАГ сообщал, что в продукции указанного предприятия Listeria monocytogenes, а в продукции ТОО «Бройлерная птицефабрика Жас канат» обнаружены бактерии рода Salmonella. В тот же день министерство сельского хозяйства Казахстана заявило редакции, что продукция АО «Алатау Кус» и ТОО «Бройлерная фабрика Жас Канат», в мясе птицы которых нашли сальмонеллу и листерии, является безопасной.