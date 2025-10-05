В селе Александров Гай Саратовской области обустроили 2 зоны отдыха

Первая зона отдыха находится на улице Ветряной. Там установили детское игровое оборудование, скамейки, урны и перголы с подвесными качелями, а также проложили дорожки из асфальтобетона. Вторая зона отдыха расположена на улице Вокзальной. Там также установили скамейки, качели. Помимо этого, на территории данной зоны отдыха возвели беседку.