В селе Александров Гай Саратовской области обустроили 2 зоны отдыха

Две новые зоны отдыха благоустроили в селе Александров Гай в Саратовской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве строительства и ЖКХ региона.
Первая зона отдыха находится на улице Ветряной. Там установили детское игровое оборудование, скамейки, урны и перголы с подвесными качелями, а также проложили дорожки из асфальтобетона. Вторая зона отдыха расположена на улице Вокзальной. Там также установили скамейки, качели. Помимо этого, на территории данной зоны отдыха возвели беседку.
«В этом году в Саратовской области благоустроят 168 общественных и дворовых территорий. А всего за 6 лет в регионе преобразили свыше 1200 общественных территорий: парков, скверов, площадей», — рассказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.