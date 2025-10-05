Ученики Кировской школы-интерната из Ленобласти посетили крепость Орешек

Также ребята посетили исток реки Невы. Именно он является ключевой географической точкой в истории формирования водной системы региона. Детям рассказали о значении этого истока для транспортной инфраструктуры и экономической жизни Ленобласти. Кроме того, школьники побывали на побережье Ладожского озера — одного из крупнейших пресноводных водоемов в Европе.