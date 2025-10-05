Ученики Кировской школы-интерната из Ленобласти посетили крепость Орешек

Учащиеся 2-го класса Кировской школы-интерната в Ленинградской области посетили с экскурсией, организованной в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», историко-архитектурный комплекс «Крепость Орешек» в Шлиссельбурге, сообщили в учебном заведении.
Дети узнали историю этого памятника средневековой фортификации. Экскурсоводы рассказали им об этапах строительства и развития крепости, а также о ее стратегическом значении в обороне северо-западных границ России.
Также ребята посетили исток реки Невы. Именно он является ключевой географической точкой в истории формирования водной системы региона. Детям рассказали о значении этого истока для транспортной инфраструктуры и экономической жизни Ленобласти. Кроме того, школьники побывали на побережье Ладожского озера — одного из крупнейших пресноводных водоемов в Европе.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.